Аукцион на добычу меди в Алтайском крае не состоялся
Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи руды на медь, свинец, цинк, золото и серебро на участке «Кандидатская площадь» в Змеиногорском районе Алтайского края не состоялся. На участие в торгах не поступило ни одной заявки, сообщается на сайте ГИС «Торги». Стартовый разовый платеж аукциона составлял 67 млн руб. Лицензия предоставляется сроком на 25 лет.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
«В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, признать несостоявшимся», — сказано в решении комиссии.
Согласно аукционной документации, участок недр «Кандидатская площадь» расположен в границах планируемого федерального национального парка «Горная Колывань». Прогнозные ресурсы меди на месторождении по категориям – Р1 составляют 33 тыс. т, Р2 - 61,4 тыс. т, свинца – Р1 - 43,6 тыс. т, Р2 - 112,2 тыс. т, цинка – Р1 - 144,9 тыс. т, Р2 - 250,5 тыс. т, золота Р1 - 100 кг, Р2 - 500 кг, серебра Р1 - 8,7 т, Р2 - 45,3 т.