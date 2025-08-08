WSJ: власти США планируют разместить мигрантов в тюрьме Луизианы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует размещать задержанных мигрантов в тюрьме «Ангола» в штате Луизиана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в тюрьме будет предоставлено около 450 мест для мигрантов, а сам план должен вступить в силу в начале сентября. «Ангола» — крупнейшая в США тюрьма строгого режима, которая в прошлом была известна как одна из самых «кровавых». The Wall Street Journal отмечает, что более 70% заключенных тюрьмы осуждены за насильственные преступления.

Размещение мигрантов в «Анголе» позволит властям США сэкономить средства, которые могли бы пойти на строительство нового центра для нелегалов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, а также заявлял о намерении провести самую масштабную в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов.