Стройкомпания на Камчатке заплатит более 860 млн рублей за трещины в детсаде

Арбитражный суд Камчатского края вынес решение о взыскании средств в бюджет региона с ООО «Строительная компания «Титан» после признания аварийным построенного этой компанией сельского детского сада, сообщили «Ъ» в суде. В пользу краевых властей будет взыскано 858,1 млн руб. убытков, также компания заплатит более 4,7 млн руб. госпошлины и 1,1 млн руб. в счет оплаты судебной экспертизы.

Как установлено в суде, в 2018 году региональная Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики и компания заключили госконтракт на возведение детсада в селе Тиличики на севере края ценой 542,2 млн руб. Объект был сдан в 2020 году, но в ходе эксплуатации здания в скором времени были выявлены многочисленные серьезные дефекты: произошла деформация фундаментов и несущих конструкций, появились трещины в наружных стенах, колоннах, плитах перекрытий и кровле. Было выявлено, что бетонные конструкции по прочности не соответствовали требованиям строительных норм. В 2023 году здание признали аварийным и непригодным для эксплуатации в связи с угрозой обрушения. Минстрой региона потребовал от строителей устранить выявленные недостатки, но подрядчик не отреагировал. После чего власти обратились в арбитраж.

Суд пришел к выводу, что подрядчик выполнял работы без учета требований проекта с самого начала строительства. А строительный и любой другой контроль на объекте отсутствовал.

Решение еще не вступило в законную силу и обжалуется в суде.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский