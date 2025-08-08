Обвиняемые в пособничестве теракту в «Крокусе» готовили новое преступление

Члены группировки «Вилаят Хорасан» (признана в РФ экстремистской и запрещена), которые поставляли оружие для нападения в концертном зале «Крокус сити холл», готовили еще один теракт. Для этого у них были боевые гранаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

С 24 по 31 марта 2024 года Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов приобрели гранату РГД-5 и запал к ней. По указанию организаторов террористической организации, они изготовили взрывное устройство в арендованной квартире в Каспийске.

Новый теракт не был совершен, так как обвиняемых задержали силовики. В ходе операции правоохранители изъяли гранату, запал и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Ранее стало известно, что Солиев, Исмоилов и Гадоев оборудовали тайник в автомобиле Mitsubishi, куда спрятали огнестрельное оружие и боеприпасы. На этом автомобиле Гадоев отправился в Москву, где исполнители теракта Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон забрали оружие в лесном массиве.