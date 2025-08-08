Tesla распустила команду разработчиков суперкомпьютера Dojo

Американская компания по производству электромобилей Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, распускает команду, работавшую над суперкомпьютером Dojo. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, руководитель проекта Питер Бэннон покинет компанию, а минимум 20 членов его команды уволились. Оставшиеся сотрудники были переведены на другие проекты внутри Tesla. Теперь компания планирует более активно сотрудничать с технологическими партнерами, включая Nvidia, Advanced Micro Devices и Samsung Electronics.

Суперкомпьютер Dojo был разработан Tesla для обучения моделей искусственного интеллекта, которые использовались для усовершенствования системы автопилота. Эта технология позволяла быстро обрабатывать большие объемы данных и видео, поступавших от электромобилей.