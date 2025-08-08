Atlantic: США опасаются вводить санкции против КНР, чтобы не навредить переговорам

Власти США, рассматривая возможность введения вторичных санкций против Китая за сотрудничество с Россией, боится навредить ходу торговых переговоров с Пекином. Об этом сообщает газета Atlantic со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседников издания, введение вторичных санкций против России может быть рассмотрено 8 августа, когда истечет установленный Дональдом Трампом срок.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что международное сотрудничество с Россией «разумно и законно, без вреда для третьих стран и заслуживает уважения и защиты».

Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC говорил, что США и Китай близки к заключению «хорошего» торгового соглашения и он не исключает личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года.