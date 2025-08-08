Трамп не ждет возобновления торговых переговоров с Индией после введения пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления торговых переговоров с Индией пока, пока не будут решены спорные вопросы.

Его спросили, станут ли переговоры более интенсивными после введения 50-процентных пошлин, он ответил: «Нет, пока мы не придем к решению». Президент не уточнил, какие именно вопросы, по его мнению, должны быть урегулированы.

6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии из-за приобретения ею российской нефти. С учетом ранее установленных 25%, общие тарифы на индийские товары достигли 50%.

МИД Индии назвал угрозы США неоправданными. В индийском ведомстве заявили, что «крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины», и пообещали принять все необходимые меры для защиты национальных интересов.