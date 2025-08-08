США ведут переговоры с Азией, чтобы заменить РФ как поставщика энергоресурсов

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты начали диалог с азиатскими странами, чтобы стать для них основным экспортером нефти и газа вместо России. Об этом он рассказал телеканалу Fox Business.

«Крупнейшим источником импорта нефти и газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний»,— сказал он.

Ранее президент США Дональд Трампом объявил о введении дополнительных пошлин в размере 25% против Индии. Он объяснил это тем, что Индия импортирует нефть из РФ, тем самым «финансируя конфликт на Украине».