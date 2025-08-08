Россия снизила цену на нефть на $5 за баррель для Индии, чтобы продолжать поставки

Российский сорт нефти Urals в индийских портах стал продаваться на $5 за баррель дешевле по отношению к бенчмарку Dated Brent, снизив цену. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler Ltd., снижение цены появилось из-за ужесточения санкций Евросоюза и риска санкций со стороны США.

Руководитель отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюн Фалакшахи считает, что тенденция к снижению цен, вероятно, сохранится. По его словам, которые приводит Bloomberg, это связано с неопределенностью относительно действий Вашингтона. Дополнительным фактором стало техническое обслуживание российских заводов, которое приведет к увеличению поставок с августа по октябрь.

Аналитики Kpler отмечают, что индийские компании вряд ли полностью прекратят закупки, так как замещение 37% доли российского рынка будет дорогостоящим. Государственные НПЗ рассматривают возможность приостановки поставок, частные компании продолжают закупать нефть в меньших объемах.