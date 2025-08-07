Трамп разрешил использовать криптовалюту в пенсионных планах

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет размещать частные акции, недвижимость, криптовалюту и другие альтернативные активы на пенсионных счетах.

«Президент Трамп расширяет доступ к этим активам, чтобы обеспечить достойную и комфортную пенсию для всех американцев»,— говорится в документе. Использование альтернативных активов позволит повысить доходность и диверсифицировать портфель. Минтруд, Минфин и другие ведомства должны пересмотреть действующие правила и упростить доступ участников планов к таким активам.

В пенсионных планах 401(k) участвуют более 90 млн американцев, однако большинству из них недоступны альтернативные активы, отмечается в пресс-релизе.

Согласно данным Binance, после подписания документа стоимость биткойна росла на 1,61% и превысила $117 тыс.