Элита не стремится на экспозицию

К концу 2025 года объем реализации элитных новостроек вырастет на 10–15% год к году, до 2,4 тыс. сделок. Это несопоставимо с показателями прошлых лет, например 2023 года, когда совокупное число сделок в сегментах увеличилось втрое. Прогнозируемое замедление темпов роста продаж, несмотря на очень высокий и устойчивый спрос, обусловлено недостаточным объемом предложения на фоне сокращения девелоперской активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на жилой комплекс Primavera в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вид на жилой комплекс Primavera в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года продажи элитных новостроек в Москве вырастут на 10–15% год к году, до 2,4 тыс. сделок, следует из прогноза Kalinka Ecosystem. В денежном выражении совокупный объем продаж к концу 2025 года увеличится на 10% год к году, до 350 млрд руб. Тем не менее в сравнении с результатами прошлых лет активность покупателей в элитном сегменте ощутимо замедлится. Так, по итогам 2024 года объем продаж элитной недвижимости в Москве вырос на 40% год к году, в 2023 году — втрое год к году, подсчитали в Kalinka Ecosystem.

Прогнозируемое замедление темпов роста продаж продиктовано сокращением девелоперской активности.

По итогам первой половины 2025 года на рынке элитной недвижимости получили разрешение на строительство всего четыре новых проекта — это на 64% меньше, чем годом ранее, подсчитала топ-брокер Whitewill Екатерина Лёвина. Застройщики дорогого жилья столкнулись с усложнением логистики, высокой инфляцией и появлением более строгих требований к согласованию проектов, отмечает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Госпожа Лёвина обращает внимание на то, что такая тенденция может продлиться до конца текущего года — это может стать причиной замедления роста объема сделок на рынке элитных новостроек.

Несмотря на подорожание элитных квартир, спрос на них достаточно стабилен из-за высокой инвестиционной активности, констатирует директор по оценке девелоперской компании Sminex Святослав Куланин. Средняя стоимость на первичном элитном рынке Москвы в июле 2025 года составила 2,4 млн руб. за 1 кв. м, или на 33% больше год к году, подсчитала Анна Раджабова. По ее прогнозам, до конца текущего года этот показатель точно увеличится.

Сделки с элитным жильем в основном совершаются за счет собственных средств, что делает рынок менее чувствительным к непростой ситуации на ипотечном рынке, отмечает коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. Большинство состоятельных граждан предпочитают покупку дорогой недвижимости банковским депозитам, говорит госпожа Раджабова. Еще одним драйвером продаж выступают рассрочки, добавляет Екатерина Лёвина.

Сейчас доступный объем предложения достаточно быстро вымывается с рынка, подчеркивает гендиректор Kalinka Ecosystem Алексей Чумалов.

В январе—июне 2025 года было продано элитных квартир суммарно на 160 млрд руб., что на 51% больше год к году, подсчитали в «Intermark Городская недвижимость». Часть покупателей, которые не успели приобрести подходящую для себя квартиру в элитной новостройке, вынуждены переориентироваться на вторичный рынок высокобюджетного жилья. Так, например, в апреле 2025 года объем сделок по покупке вторичных дорогих квартир вырос на 35% год к году (см. “Ъ” от 25 мая).

Ситуация со снижением числа новых проектов сейчас характерна не только для рынка элитной недвижимости. Девелоперы из сегмента массового жилья тоже неохотно начинают новые стройки: их количество по итогам первого полугодия 2025 года уменьшилось на 22% год к году, до 17,8 млн кв. м, следует из подсчетов аналитического центра «Дом.РФ». Впрочем, граждане не торопятся с покупкой квартиры, ожидая смягчения денежно-кредитной политики. Данные «Дом.РФ» свидетельствуют, что в январе—июне 2025 года объем продаж на первичном рынке недвижимости в России сократился на 26% год к году, до 10,4 млн кв. м.

София Мешкова