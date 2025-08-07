Полиция выясняет обстоятельства ДТП с двумя погибшими под Саратовом

В Воскресенском районе Саратовской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 17:25 7 августа близ села Чардым. Там водитель иномарки «БМВ Х5» съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии погибли водитель указанного транспортного средства и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов