Не все запрещенные высказывания одинаково опасны

Всего 29% опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что тех, кто в интернете осуждает решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине и называет его неправильным, наказывать не стоит. За привлечение же критиков СВО к ответственности суммарно выступают 54% респондентов: 24% полагают, что за такие высказывания нужно штрафовать, 19% предлагают ограничивать свободу, а 11% не определились с нужным видом наказания.

В гораздо меньшей степени, по мнению опрошенных, наказания заслуживают те, кто называет верующих в Бога людей отсталыми (55% против их привлечения к ответственности) или призывает не заводить детей (52%). А респонденты, которые все же считают нужным наказывать за подобные высказывания, чаще всего готовы ограничиться штрафами (23% и 28% соответственно). Крайние же меры в виде ограничения свободы поддерживают только 5% и 4% опрошенных соответственно. Всероссийский опрос 1500 респондентов ФОМ проводил с 25 по 27 июля.

Отметим, что все вышеприведенные высказывания подпадают под уже существующие административные или даже уголовные статьи. Так, активных противников СВО обычно привлекают по ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о дискредитации вооруженных сил (штрафы составляют до 50 тыс. руб. для физических и до 1 млн руб. для юридических лиц), а при повторном нарушении — по аналогичной ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса (УК), которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Всего за время СВО по КоАП было оштрафовано более 8,6 тыс. человек и более сотни приговорены по статье УК.

Уничижительные оценки в адрес верующих могут оцениваться по ч. 1 ст. 148 УК (штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до одного года): за последние три года по этой статье осудили 60 человек. Наконец, недавно в КоАП появилось и наказание за пропаганду идеологии чайлдфри (отказ от деторождения). Но поскольку соответствующие изменения в ст. 6.21 КоАП были внесены лишь в ноябре прошлого года, статистики правоприменения по ней пока нет.

Божена Иванова