В Белгородской области беспилотник взорвался рядом с ребенком

В селе Головчино Грайворонского от налета БПЛА пострадал 12-летний мальчик, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Дрон сдетонировал рядом с ребенком. У мальчика баротравма и минно-взрывные ранения. Он госпитализирован.

Из-за налета беспилотников в Белгородской области также были повреждены жилые дома, сгорели несколько автомобилей, были уничтожены несколько придомовых построек, заявил губернатор. В Валуйском хуторе зафиксированы повреждения на линии электропередачи. Кроме частных домов атаке подверглись и два сельхозпредприятия в селе Белянка Шебекинского округа. Там повреждены два грузовых автомобиля и один легковой. Под удар попали также Борисовский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Губкинский районы. Информация о последствиях уточняется, отметил глава региона.