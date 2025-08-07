Какие лекарства не рекомендованы к включению в ЖНВЛП
Пэгунигалзидаза альфа («Эльфабрио» от австрийской Chiesi) — применяется для терапии болезни Фабри.
Финеренон («Фириалта» от немецкой Bayer) — применяется для лечения хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа.
Фостемсавир («Рукобиа» от британской ViiV Healthcare) — для лечения ВИЧ у пациентов с множественной лекарственной резистентностью.
Иринотекан (пегилированный липосомальный, «Онивайд» от французской Servier) — для лечения метастатической аденокарциномы поджелудочной железы.
Энкорафениб и биниметиниб («Брафтови» и «Мектови» от французской Pierre Fabre) — в сочетании используются при лечении меланомы, энкорафениб также показан для терапии рака толстой кишки.
Глофитамаб («Колумви» от швейцарской Roche) — для лечения рецидивирующей или рефрактерной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы у пациентов, которые ранее получили как минимум две линии терапии.
Мосунетузумаб («Лансумио» от Roche) — для лечения взрослых с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой после двух и более линий терапии.
Равулизумаб и даникопан («Ултомирис» и «Апварди» от Alexion Europe SAS — дочки AstraZeneca), а также иптакопан («Фабхальта» от швейцарской Novartis) — для лечения орфанного заболевания пароксизмальная ночная гемоглобинурия.
Белумосудил («Резтирег», от французской Sanofi) — для терапии хронической реакции «трансплантант против хозяина».
Офатумумаб («Бонспри» от Novartis) — применяется для лечения рассеянного склероза.
Будесонид+сальбутамол («Айрсупра» от AstraZeneca) — применяется для лечения бронхиальной астмы.