Какие лекарства рекомендованы к включению в ЖНВЛП

Луспатерцепт («Реблозил» от американской BMS) — для лечения анемии при бета-талассемии у пациентов, которым требуются регулярные переливания крови, и пациентов с миелодиспластическими синдромами.
Претоманид («Ракстеми» от индийской «Майлан Лабораториз Лимитед») — для лечения туберкулеза у пациентов с широкой лекарственной устойчивостью;
Капивасертиб («Акдайна» от британско-шведской AstraZeneca) — для лечения рака молочной железы.
Камрелизумаб («Арейма» от российского «Петровакса» и Центра Гамалеи) — для лечения рака носоглотки и пищевода.
Энфортумаб ведотин («Падцев Онко» от японской Astellas Pharma) — для лечения рака мочевого пузыря.
Лоноктоког альфа («Афстила» от американской CSL Behring) — для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А.
Пэгфилграстим («Поэксо» от российской «ПСК Фарма») — применяется для лечения нейтропении при цитотоксической химиотерапии по поводу злокачественных заболеваний.
Даролутамид («Нубека» от немецкой Bayer) — показан для лечения неметастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы и метастатического гормончувствительного рака предстательной железы при большой опухолевой нагрузке.