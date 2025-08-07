В Черноземье 8 августа малооблачная и сухая погода, до +24°С

В пятницу, 8 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +11°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и в Воронеже на протяжении суток будет малооблачно, без осадков. Ночью — до +13-+14°C, днем — до +24°C.

В Курске синоптики ночью прогнозируют малооблачно, без осадков, температура опустится до +13 °C. Днем облачность усилится, воздух прогреется до +23°C.

В Липецке на протяжении суток малооблачно, без осадков. Температура будет колебаться от +12°C ночью до +24°C днем.

В Орле в темное время суток ожидается малооблачная погода, до +11°C. Днем — переменная облачность, до +23°C.

В Тамбове ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, температура опустится до +12°С. Днем будет малооблачно, температура поднимется до +24°С.

Ульяна Ларионова