Глава Перми обзавелся новым советником по безопасности

Новым советником главы Перми по безопасности назначен Алексей Патрушев. По данным Ura.Ru, чиновник назначен с 1 августа. Ранее ему было присвоено звание подполковника одной из силовых структур. По данным «Ъ-Прикамье», новый советник служил в подразделениях управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

Стоит отметить, что вопросы безопасности в мэрии курирует замглавы Алексей Туров, экс-глава УМВД Перми. Один источник «Ъ-Прикамье» не исключает, что новый советник трудоустроился в мэрию с прицелом занять должность замглавы. Другой собеседник «Ъ-Прикамье» уточнил, что ранее у главы Перми уже был советник по безопасности, но его имя не уточнил.