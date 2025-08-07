«ПСК» сошел с дороги

ООО «Кедр-1», подконтрольное Виталию Зайцеву и занимавшееся содержанием дорог в Кировском районе Самары, ушло с рынка госзакупок. Руководитель ООО «Кедр-1» Владимир Акимов ответил «Ъ-Волга», что «компания больше не работает». Кроме того, перестал получать госзаказы один из крупнейших подрядчиков министерства транспорта Самарской области — ООО «ПСК» Всеволода Зайцева, сына Виталия Зайцева. За текущий год, по данным «СПАРК-Интерфакса», компания не участвовала ни в одном аукционе. При этом в 2020-2024 годах, в период, когда главой региона был Дмитрий Азаров, компания получила в общей сложности 52 госконтракта на сумму более 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наибольшее количество госзаказов компания «Кедр-1» получила в 2020 году —12 контрактов на общую сумму в размере 680 млн руб. Основные заказчики— МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Универсалбыт», МП «Ярмарки Самары» и МП «Инженерные системы». Предприятия подконтрольны администрации Самары, которую с декабря 2017 по ноябрь 2024 годов возглавляла Елена Лапушкина. Качество работы компании неоднократно критиковалось общественниками и депутатами. Как показывала прокурорская проверка, организация не обладала достаточным числом сотрудников и снегоуборочной техники. В 2023 и 2024 годах «Кедр-1» не получил ни одного госконтракта. Если в 2020 году выручка подрядчика превысила 662 млн руб., то в 2024 году она составила 16 млн руб. В арбитражном суде рассматривается несколько исков администрации Самары к «Кедру-1» о возмещении вреда.

Основными заказчиками ООО «ПСК», которым владеет сын Виталия Зайцева Всеволод Зайцев, были областной минтранс, администрации сельского поселения Лопатино и городского поселения Смышляевка Волжского района Самарской области. В 2020-2024 годах компания получила в общей сложности 52 госконтракта на сумму более 4,5 млрд руб. В текущем году организация не выиграла ни одного госконтракта. Наибольшую выручку подрядчик получил в 2023 году — 1,7 млрд руб., прибыль составила 115 млн руб. В 2024 году строительная организация впервые показала убыток — он превысил 22 млн руб. при выручке в размере 1 млрд руб. Собственником ПСК является Всеволод Зайцев. Должность генерального директора ПСК с мая 2025 года занимает Евгений Телегин. В апреле этого года департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ПСК о взыскании 15 млн руб. Подробности дела пока не опубликованы в электронной картотеке суда, рассмотрение иска отложено до 28 августа. Пик деятельности ПСК совпал с периодом, когда губернатором Самарской области был Дмитрий Азаров. В мае 2024 года, спустя восемь месяцев после переизбрания на пост главы региона с 83,83% голосов, Дмитрий Азаров ушел в отставку, заявив, что «основные цели достигнуты».

В 2022 году против Юрия Приятелева, возглавлявшего тогда ООО «ПСК», и «неустановленных лиц» из руководства ООО «Кедр-1» полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Как предполагало следствие, в 2020 году Юрий Приятелев с представителями руководства ООО «Кедр-1» передали в администрацию Кировского района Самары фиктивные талоны от имени полигона АО «Экология-сервис» на утилизацию более 1366 тонн отходов. В итоге за невыполненные работы ООО «ПСК» получило от администрации свыше 250 тыс. руб. О результатах расследования дела публично не сообщалось, «Ъ-Волга» направил запрос в областное ГУ МВД.

В сентябре 2023 года Александр Хинштейн, будучи депутатом Госдумы РФ от Самарской области, сообщил, что самарские власти переплатили 20 млн руб. ПСК путем заключения дополнительных соглашений к госконтракту.

По данным Александра Хинштейна, в 2021 году департамент городского хозяйства и экологии Самары (ДГХиЭ) заключил с ПСК контракт на ремонт дорог общей стоимостью 341,5 млн руб., и накануне его завершения руководитель департамента Олег Ивахин подписал еще три допсоглашения, увеличив цену контракта на 16%, хотя по закону максимальное удорожание не могло превышать 10%. В октябре 2023 года стало известно, что Олег Ивахин покинул пост главы ДГХиЭ. Прокуратура региона в суде добилась отмены допсоглашений и взыскала с ПСК 20 млн руб. Самарское СУ СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий»). В деле фигурировали «неустановленные» лица ДГХиЭ Самары. Как ответили «Ъ-Волга» в областном СУ СКР, дело было прекращено «из-за отсутствия события преступления». При этом Олег Ивахин привлечен к административной ответственности за нарушения при заключении дополнительных соглашений.

В ПСК на звонок «Ъ-Волга» не ответили.

Сабрина Самедова