Бизнес-ангелы отлетают от венчура

Венчурный рынок в России постепенно восстанавливается после значительного падения в 2023 году. Так, объем инвестиций в стартапы по итогам первого полугодия 2025 года в отчете фонда «Московский инновационный кластер» (МИК) составил $83 млн, что в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года ($46 млн). Вместе с тем количество сделок сократилось на 16%, до 62 единиц. Отметим, что на глобальном венчурном рынке также наблюдалось укрупнение сделок — рост объема инвестиций (плюс 21%, до $202 млрд) при падении числа (минус 29%, до 11,1 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В первом полугодии три четверти инвестиций (76%) пришлись на поздние стадии. Объем таких сделок вырос в 1,9 раза, до $63 млн, а их количество увеличилось на 44%, до 13. Такую динамику в МИК объясняют осторожностью инвесторов — они сфокусировались на снижении рисков и поддержке масштабируемых, уже зарекомендовавших себя бизнес-моделей. Объем сделок на ранних стадиях вырос почти в 1,7 раза, до $20 млн, при это число сделок сократилось на четверть (25%), до 49.

В результате в первом полугодии значительно увеличился средний (плюс 90%, до $1,4 млн) и медианный (плюс 156%, до $0,3 млн) размер сделки. Рост наблюдался почти по каждому раунду, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о готовности инвесторов вкладываться не только в зрелые и масштабные проекты, но и в качественные компании на ранних стадиях.

Больше всего проинвестировали в стартапы частные фонды — на их долю пришлось 66% общего объема финансирования, или $55 млн (рост в 11 раз). Как пояснили “Ъ” в МИК, фонды участвовали во всех крупнейших сделках. Между тем бизнес-ангелы (частные инвесторы, готовые вкладывать в стартапы небольшие суммы на ранних стадиях), остававшиеся одними из немногих категорий инвесторов на схлопнувшемся рынке, теперь сократили вложения на 58%, до $15 млн, хотя и сохранили лидерство по числу сделок — на них пришлось 42% от общего числа сделок.

Больше всего средств — $12,7 млн — удалось привлечь разработчику автоматизированных операционных комплексов и телемедицинских решений Medical Visual Systems. Главная цель привлечения инвестиций для большинства стартапов — масштабирование текущего бизнеса, отмечают в МИК. Кроме того, средства необходимы им для развития продуктов и расширения географии продаж. Заинтересованность в создании новых продуктов продолжает оставаться на низком уровне.

Венера Петрова