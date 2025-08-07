В России могут провести эксперимент по маркировке промоборудования и запчастей

Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке некоторых видов промышленного оборудования, технических устройств и запчастей. Ожидаемые даты — с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026-го. Это следует из проекта постановления правительства.

Речь идет о дизель-генераторных, газопоршневых установках, двигателях внутреннего сгорания, генераторах переменного тока и подшипниках. Цель эксперимента — противодействие незаконному обороту промышленной продукции.

Проект был разработан по инициативе российских производителей. Среди них — КамАЗ, группа ГАЗ, холдинг «Синара — Транспортные машины» и АО «РУМО».