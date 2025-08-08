Металл попал в горячий сезон

Котировки на некоторые виды российской стальной продукции вышли в зеленую зону к концу августа. Динамике могли способствовать оживление спроса из-за строительного сезона, ослабление рубля, а также рост цен на металл в Китае на ожиданиях сокращения предложения. В отрасли не ждут, что тренд окажется долговременным, указывая, что восстановление спроса и цен зависит от доступности кредитных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Цены на некоторые виды стальной продукции в конце июля — начале августа перешли к росту, следует из индексов рейтингового агентства «Русмет». Так, стоимость горячекатаного рулона за неделю 29 июля — 3 августа выросла на 3,37%, до 36,38 тыс. руб., холоднокатаного — на 1,93%, до 47,3 тыс. руб. за тонну. Котировки на стальную заготовку в портах Черного моря увеличились на 2,79%, до 35,09 тыс. руб. за тонну (FOB). Арматурный прокат на этом базисе подорожал на 3,39%, до 36,4 тыс. руб. за тонну. В «Русмете» уточнили, что в долларах стоимость стальной заготовки в черноморских портах остается на уровне $434 за тонну (FOB), а рублевые цены растут в связи с ослаблением рубля.

Низкие цены оказывают давление на выручку и прибыль металлургов особенно на фоне инфляции затрат, комментировал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. Падением средних цен компания объясняла снижение выручки по итогам первой половины 2025 года на 11% год к году, до 364,21 млрд руб. ММК указывал, что на сокращение выручки на 25%, до 313,51 млрд руб., по итогам полугодия повлияло падение цен и спроса на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев связывает динамику с оживлением китайских цен на сталь, которые за месяц прибавили 6–8% на фоне слухов о намерении властей КНР ограничить перепроизводство и перебороть дефляцию. На неделе в конце июля — начале августа горячекатаный рулон на китайском рынке подорожал на 3,34% неделя к неделе, до $480 за тонну, арматура — на 3,28%, до $456 за тонну, говорится в обзоре Kept. Цены на горячекатаный рулон в портах Черного моря укрепились на 0,65% за неделю, до $466 за тонну.

В Kept также отмечают, что цены на основные товары горно-металлургической отрасли раскачивали в том числе надежды на дальнейшую господдержку экономики Китая и курс властей КНР на сокращение избыточных мощностей. По данным Shanghai Metals Market, отгрузки стальной продукции из китайских портов в июле сократились на 1,55% относительно июня, до 11,36 млн тонн.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что рост цен на часть стальной продукции связан с повышением спроса на фоне строительного сезона. Но, указывает он, это влияние скоро сойдет на нет. К тому же, добавляет собеседник “Ъ”, цена растет с низких значений, которые держались на этом уровне почти весь 2024 год и первую половину 2025 года.

Помимо сезонного роста спроса, ослабления рубля и начала оживления китайской экономики на цены может влиять сокращение складских запасов у дистрибуторов, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. Кроме того, говорит эксперт, на стоимости металла отражается рост сырьевых цен. По его словам, в ближайшие два месяца тренд может сохраняться, если будет спрос со стороны строительного сектора, экспортеров и ставки кредитования продолжат дальше снижаться. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что кратковременный рост цен в Китае не изменил общей тенденции к сокращению металлургического производства в России, что свидетельствует о сложной рыночной конъюнктуре.

Собеседник “Ъ” в отрасли указывает, что спрос и цены в России зависят от скорости смягчения денежно-кредитной политики. «Северсталь» ранее оценивала снижение спроса на металл в России по итогам полугодия в 14–15%, а в машиностроении и энергетике — в 25%. Как отмечал Александр Шевелев, восстановление потребления возможно при ключевой ставке на уровне 12% с лагом от полугода до года.

Анатолий Костырев