Главное — даже не участие

Представители 3 парламентских и 12 «малых» партий 7 августа подписали в Общественной палате (ОП) РФ соглашение о координации наблюдения на осенних выборах. К документу присоединились единороссы, либерал-демократы и «Новые люди», заверившие друг друга, что главное не результат, а легитимность предстоящей кампании. КПРФ и «Справедливая Россия» в «ритуалах партии власти» решили не участвовать, заявив, что обладают собственным корпусом наблюдателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К соглашению о сотрудничестве и взаимодействии с ОП в рамках наблюдения на сентябрьских выборах в этом году присоединились 15 из 23 партий, имеющих право участвовать в выборах. Правда, из пяти парламентских сделали это только три — «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Новые люди».

Перед церемонией представители ОП заявили, что общественный контроль за выборами превратился в постоянный элемент избирательного процесса. За все время его существования в наблюдении приняли участие около 1 млн человек — фактически это один из самых крупных проектов системы общественных палат, рассказал сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. В рамках наблюдения традиционно используется так называемый золотой стандарт — чек-лист, содержащий критерии оценки процесса в целом и отдельных процедур голосования, напомнил он.

Для ЕР как правящей партии важен не просто результат, а легитимный результат, который обеспечит «крепкий мандат» будущим депутатам, объяснил член генсовета партии Сергей Перминов. Он напомнил, что выборы в этом году пройдут в 81 регионе и в них будут задействованы более 49 тыс. участковых избиркомов. Уже 18 августа единороссы начнут обучение наблюдателей (их должно быть минимум по два на каждый участок), а 5 сентября будет запущен ситуационный центр. Туда могут обращаться и представители других партий, напомнил господин Перминов. Заодно он призвал коллег к взаимодействию, «чтобы результат кампании ни у кого не вызвал никаких сомнений». Это, подчеркнул единоросс, одна из основных задач, которую партия решает в ходе выборов 2025 года.

Задача у всех участников кампании действительно одна — защита волеизъявления граждан на избирательных участках, поддержал Сергея Перминова заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Давыд Губарь. «Чем прозрачнее будет избирательная кампания, тем прочнее окажется легитимность ее итогов»,— согласился руководитель центрального исполкома «Новых людей» Айрат Ахмедзянов. Он рассказал, что его партия уже обучила несколько тысяч наблюдателей в 45 регионах. В свою очередь, исполнительный секретарь федерального совета партии «Зеленые» Константин Атаян признался, что непарламентские силы не всегда могут обеспечить участки наблюдателями, поэтому для них особенно важны общественное наблюдение и межпартийное сотрудничество.

Зампред центрального комитета «Коммунистов России» Илья Клейменов напомнил, что в 2022 году участники соглашения всерьез обсуждали возможность отмены выборов на период проведения спецоперации. Однако «Коммунисты России», добавил он, сразу выступили против, ведь выборы имеют важное идеологическое значение. Жизнь показала ошибочность подобного подхода, поддержал его председатель президиума партии «Родина» Валерий Шинкаренко: «Наши противники на Украине так и поступили, в итоге легитимность власти там подвисла в воздухе, значительно ослабив их переговорные позиции».

В КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП), которые решили не присоединяться к соглашению с ОП, такое решение объяснили по-разному. Так, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил “Ъ”, что Компартия традиционно рассчитывает на собственных наблюдателей, поскольку действия, связанные с «административным произволом», зачастую направлены конкретно против коммунистов. По его словам, у партии сформирован большой корпус наблюдателей и отлажена система их подготовки. «А все эти подписания под эгидой партии власти носят ритуальный характер»,— резюмировал коммунист. Своя система наблюдения выстроена и у СРЗП. «Традиционно в рамках региональных избирательных кампаний мы проводим свое обучение и наблюдение выставляют наши кандидаты и региональные отделения партии, поэтому соглашение с ОП не подписываем»,— объяснила “Ъ” руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова.

Анастасия Корня, Григорий Лейба