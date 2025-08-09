Главные анонсы 11–17 августа

11 августа, понедельник

В США помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам Палаты представителей Конгресса США.

12 августа, вторник

В Армении начнутся армяно-американские совместные учения EAGLE PARTNER 2025.

В Москве на «Сапсан-Арене» пройдет церемония открытия VII Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2025.

13 августа, среда

В Санкт-Петербурге до 27 августа будет полностью перекрыт Невский проспект для ремонта.

В Удине (Италия) состоится матч за Суперкубок УЕФА.

14 августа, четверг

В Москве на Центральной аллее ВДНХ откроется фестиваль «Вкусы России».

15 августа, пятница

В Московской области Одинцовский горсуд огласит приговор бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве.

16 августа, суббота

В Москве в парке «Кузьминки» состоится благотворительный забег «Беги за другом», приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных.

В Москве в саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Вельвет Фест 2025».

В Чикаго (США) боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с южноафриканским обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

17 августа, воскресенье

В Москве на Садовом кольце пройдет забег «Садовое кольцо».

В Химках (Московская область) откроется международный Кубок Игоря Акинфеева. В соревнованиях примут участие 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ, включая новые регионы РФ, а также из академии ЮАР.