Главные анонсы 11–17 августа
Важные и интересные события предстоящей недели
11 августа, понедельник
В США помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам Палаты представителей Конгресса США.
12 августа, вторник
В Армении начнутся армяно-американские совместные учения EAGLE PARTNER 2025.
В Москве на «Сапсан-Арене» пройдет церемония открытия VII Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2025.
13 августа, среда
В Санкт-Петербурге до 27 августа будет полностью перекрыт Невский проспект для ремонта.
В Удине (Италия) состоится матч за Суперкубок УЕФА.
14 августа, четверг
В Москве на Центральной аллее ВДНХ откроется фестиваль «Вкусы России».
15 августа, пятница
В Московской области Одинцовский горсуд огласит приговор бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве.
16 августа, суббота
В Москве в парке «Кузьминки» состоится благотворительный забег «Беги за другом», приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных.
В Москве в саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Вельвет Фест 2025».
В Чикаго (США) боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с южноафриканским обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Дрикусом дю Плесси.
17 августа, воскресенье
В Москве на Садовом кольце пройдет забег «Садовое кольцо».
В Химках (Московская область) откроется международный Кубок Игоря Акинфеева. В соревнованиях примут участие 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ, включая новые регионы РФ, а также из академии ЮАР.