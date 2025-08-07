Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Цены на нефть упали после новостей о возможной встрече Путина и Трампа

После сообщения Кремля о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни цена на нефть Brent снизилась.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 18:30 мск цена фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала до $66,5 за баррель. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate к 17:45 мск снизилась до $64,1.

После комментариев господина Трампа о переговорном процессе с Россией 6 августа обе марки нефти упали примерно на 1%. Reuters сообщил, что фьючерсы на нефть тогда достигли минимума за восемь недель.

