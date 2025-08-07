Претензии Аслану Трахову ищут место

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура засомневалась в объективности как краснодарских, так и адыгейских судей при рассмотрении антикоррупционного иска об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников. Подсудность скандального дела должна определить кассационная инстанция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: ALDOR46 / Wikipedia Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: ALDOR46 / Wikipedia

Административная коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции назначила на 13 августа рассмотрение заявления Генеральной прокуратуры РФ о передаче по подсудности дела об обращении в доход РФ имущества бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его близких. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе кассационного суда. Иск, подписанный первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, поступил на рассмотрение Октябрьского райсуда Краснодара 4 августа, предварительное слушание должно было пройти 12 августа.

Заявление об изменении подсудности было подано прокуратурой в кассационный суд на основании п. 4 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, то есть в ситуации, когда по каким-либо причинам является невозможным рассмотрение дела в суде, который принял его к производству.

По данным “Ъ”, речь идет об обширных связях семьи Траховых в судебной системе Краснодарского края и Адыгеи, что в дальнейшем может вызвать сомнения в объективности и беспристрастности краснодарских судей.

В частности, Рустем Трахов, сын Аслана Трахова и один из ответчиков по иску, с 2015 года занимал должность заместителя председателя Ленинского райсуда Краснодара, в 2018 году возглавил Прикубанский райсуд в краевом центре. В 2024 году господин Трахов-младший подавал в краевую квалификационную коллегию судей документы на продление полномочий председателя районного суда, однако затем отозвал заявление. В настоящее время Рустем Трахов работает в Прикубанском районном суде Краснодара рядовым судьей.

Претензии к Аслану Трахову и его родственникам у прокуратуры возникли по итогам мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». По мнению надзорного ведомства, Аслан Трахов, возглавлявший ВС Адыгеи с 1998 по 2019 год, за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб. При этом судья скрывал свое истинное материальное положение, которое, по данным прокуроров, никак не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников и подконтрольных лиц. В частности, Светлана Трахова, жена Аслана Трахова, работая управляющей делами Адыгейского госуниверситета, с 2002 по 2019 год приобрела 25 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 80 млн руб. в Краснодаре и Сочи. Дочь судьи Сусана Коблева, по данным прокуратуры, до 2019 года не имела крупных легальных источников дохода, но сумела приобрести 68 объектов стоимостью 520 млн руб.

Между тем портрет Аслана Трахова уже сняли со стенда «Ветераны» в здании ВС в Майкопе.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев