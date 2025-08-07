Каршеринг отправили вслед за самокатами

С 1 сентября арендовать машины каршеринга в столице можно будет лишь после прохождения полной верификации на портале mos.ru. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Ранее аналогичное требование было введено для аренды электросамокатов — как уверяет мэрия, это снизило аварийность на 60%. Опрошенные “Ъ” операторы каршеринга и эксперты одобряют инициативу властей и не ожидают технических проблем с подключением через сайт мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мэр Сергей Собянин и столичный департамент транспорта объявили о новых требованиях к каршерингу. С 1 сентября аренда таких автомобилей будет доступна только после верификации водителя через Mos ID (единая учетная запись всех интернет-ресурсов правительства Москвы). «Проверка пользователей каршеринга позволит нам в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам — быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП»,— пояснил господин Собянин. Мэр пообещал, что верификация «не займет много времени» — достаточно будет подтвердить учетную запись на mos.ru.

По данным столичного департамента транспорта, в конце 2024 года в Москве насчитывалось 40 тыс. машин каршеринга. Ежедневно на них совершается 150 тыс. поездок. Как отмечает Научный центр безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев 2025 года по всей России с участием машин каршеринга было совершено 248 ДТП (рост на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В них погибли 15 человек, а 315 получили ранения (отдельно по Москве центр такую статистику не публиковал).

Ранее столичные власти ввели аналогичное условие для электросамокатов: с февраля 2025 года их аренда в Москве возможна только после верификации через Mos ID. Такое же требование действует для курьеров. По словам господина Собянина, оно «показало высокую эффективность»: аварийность с участием арендованных электросамокатов снизилась на 60% с начала сезона по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На сайте столичной мэрии говорится, что верификация позволила выявить и заблокировать более 30 тыс. поддельных профилей, принадлежащих несовершеннолетним. Аналогичные требования для каршеринга «сделают сервис еще безопаснее», уверен господин Собянин.

В «Яндекс Драйве» считают, что верификация пользователей через портал мэрии «поможет разрешать спорные ситуации», в том числе при ДТП или систематических нарушениях ПДД.

Компания отмечает, что новшество дополнит «уже существующие технологические решения» — телематику, датчики в машинах и анализ последних 200 км поездок. Также в «Яндекс Драйве» напоминают, что верификация через Mos ID уже работает в сервисе кикшеринга «Яндекс Go» — и она «помогает пресекать небезопасные попытки аренды» на техническом уровне, в том числе доступ к СИМ несовершеннолетних. В «Ситидрайве» также считают, что верификация «повысит уровень безопасности и удобства пользования услугами каршеринга». Оператор не ожидает технических проблем с подключением к порталу мэрии, надеясь, что «интеграция системы будет осуществлена грамотно и оперативно».

Издатель профильного медиа Truesharing.ru Юрий Николаев надеется, что операторы каршеринга «вместе с городом сделают удобную, бесшовную, понятную, быструю и простую авторизацию» — и в этом случае инициатива мэрии «действительно может положительно повлиять на снижение аварийности». Эксперт также не видит технических сложностей, напоминая об аналогичном работающем решении у операторов сдачи в аренду электросамокатов. Тот факт, что частным компаниям придется работать по логинам мэрии, господина Николаева не смущает: «Тесное сотрудничество города и шеринговых компаний лишь повышает комфорт и безопасность. Город дает льготы на парковку, а взамен хочет качественный и удобный сервис без аварийности и проблем для горожан».

Александр Воронов