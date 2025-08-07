Медиков и педагогов с 35-летним стажем предлагают признавать ветеранами труда

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук (КПРФ) предлагает расширить перечень лиц, которые получают статус ветерана труда. Парламентарий считает, что к ним стоит отнести медиков и педагогов с 35-летним стажем.

Проект федерального закона о внесении изменений в закон «О ветеранах» появился на сайте Заксобрания. Господин Зинчук считает, что его принятие позволит укрепить социальный статус этих специалистов. Тем самым будут признаны заслуги и труд граждан, посвятивших свою жизнь работе в областях образования и здравоохранения. Депутат полагает, что это также будет стимулировать молодых работников достигать больших профессиональных результатов.

Работа педагогов и медработников заслуживает предоставления права на льготы и привилегии, уверен парламентарий. А для этого нужен статус ветерана труда.

«Проектом федерального закона предлагается расширить вышеуказанный перечень, дополнив его педагогическими и медицинскими работниками, проработавшими в своей профессии не менее 35 лет, что позволит им получать ряд федеральных и региональных льгот»,— указано в пояснительной записке к федеральному законопроекту.

Татьяна Титаева