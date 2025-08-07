Помощник губернатора Ставрополья не смог обжаловать арест

Ставропольский краевой суд оставил без изменения меру пресечения помощнику губернатора. Информация об этом размещена в картотеке инстанции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта подозревают по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, фигурант совместно с иными лицами в 2022 году обеспечили участие и победу ООО «Сэлма» в электронном аукционе на заключение госконтракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной стоимости. Причиненный ущерб оценили в 19 млн руб.

Постановлением первой инстанции – Ленинского районного суда Ставрополя – подозреваемого заключили под стражу на один месяц и 14 суток, то есть до 25 августа.

Константин Соловьев