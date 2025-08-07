Умер джазист-новатор Эдди Палмиери

Скончался пианист, композитор и руководитель оркестра Эдди Палмиери. The New York Times пишет о нем, как об одном из «величайших музыкальных гениев» — он способствовал наступлению золотого века сальсы в Нью-Йорке, объединив жанр с джазом, роком, фанком и даже современной классической музыкой. Ему было 88 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Natkin / Getty Images Фото: Paul Natkin / Getty Images

Господин Палмиери родился в латиноамериканском квартале Манхэттена в 1936 году — в то время музыка считалась возможностью выбраться из гетто, отмечает The Guardian. В 1950-х годах музыкант пробовал себя в роли пианиста в оркестре Эдди Форрестера. Он играл в группах Джонни Сеги и Тито Родригеса, а в 1961 году основал собственный коллектив La Perfecta вместе с тромбонистом Барри Роджерсом и певцом Исмаэлем Кинтаной. В своем коллективе господин Пальмиери стал инициатором многих стилистических изменений и творческих прорывов в латиноамериканской музыке.

Музыкант вошел в историю как первый латиноамериканец, получивший Grammy. Наградой отметили его альбом The Sun of Latin Music (1975). Впоследствии Эдди Палмиери стал восьмикратным обладателем музыкальной премии.

В 1995 году музыкант сыграл ключевую роль в создании номинации «Лучший латиноамериканский джазовый альбом», однако категорию упразднили в 2011 году. Музыкант тогда обвинял Национальную академию искусства и науки звукозаписи, вручающую Grammy, в том, что она занимается маргинализацией латиноамериканской музыки. Номинацию восстановили в 2012 году.

В 2010 году Палмиери говорил, что чувствует себя одиноко. Тогда он переживал из-за смерти многих музыкантов, с которыми ему доводилось развивать латиноамериканскую музыку.