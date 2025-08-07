Песни, свечи или байкеры

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона смогут побывать на концерте певицы Ани Лорак, посетить мастер-класс по изготовлению свечей или поучаствовать в байк-шоу «Жара». Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

8 августа в 19:00 во Дворце культуры и спорта Ставрополя известная певица Ани Лорак представит новую концертную программу. Организаторы концерта обещают усиленный состав музыкантов, новые инструменты и оригинальные аранжировки.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

8 августа в 19:00 в зале имени Федора Шаляпина в Ессентуках состоится концерт «Итальянские каникулы». Заслуженная артистка России Светлана Бережная исполнит классические и современные произведения на клавесине, органе и фортепиано.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

10 августа в 19:00 в зале имени Александра Скрябина в Кисловодске трио Александра Маслова выступит с программой «Классика в джазе». Трио Маслова — коллектив из Санкт-Петербурга исполнит классическую музыку и саундтреки в авторских джазовых обработках.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

9 августа в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова будет дан спектакль «Крыша поехала» по пьесе драматурга Степана Лобозерова «Семейный портрет с посторонним». Молодой художник Виктор приезжает в деревню для работы в местном клубе. Виктор, по совету кладовщика Михаила, решил поселиться в «гостинице». В итоге художник оказался в комнате, которую хозяева частного дома сдают приезжим.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы комедии «Иван Семенов. Первый поцелуй». Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана превратился в «сына маминой подруги», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. Чтобы вернуть друзей и любимую, Ивану надо победить чемпиона по сноукаякингу.

Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)

Еще одна киноновинка — «Атель-Матель». Саша Родионов, ушлый «обнальщик из Москвы», задолжал денег опасному авторитету Пчеловоду. Родионов вместе с семьей едет в Дагестан по программе защиты свидетелей. Однако жену и детей Саша убеждает в том, что это — «обычный отпуск». Главный герой вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный экоотель.

Стоимость билетов — от 320 руб. (16+)

Для любителей фильмов ужасов — картина «Затерянное место». Главная героиня живет в лесном доме вместе с сыновьями-близнецами. Женщина говорит детям, что дом защищает их от зла. Сыновья беспрекословно подчиняются матери, но вскоре один из близнецов начинает сомневаться в ее искренности.

Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)

Чем еще заняться

8 августа в 12:00 в библиотеке-филиале №3 им. И. А. Бурмистрова в Ставрополе можно посетить мастер-класс «Свечи для уюта и романтики». Это возможность своими руками, с использованием эфирных масел создать красивую свечу под руководством мастера.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

9–10 августа с 12:00 в Пятигорске будет проходить байк-шоу «Жара». Гости мероприятия смогут услышать музыкальные коллективы, оценить многочисленные блюда стрит-фуда и отдохнуть в кемпинге. Гвоздь программы — шоу на мотоциклах.

Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)

9 августа в 18:30 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке Кристина Дарчук выступит с лекцией «Музыкальное искусство в России». Программа охватывает большой исторический период — от истоков зарождения музыки на Руси до современной авторской песни.

Вход — бесплатный (12+)

