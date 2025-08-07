Мирный житель подорвался на мине в Курской области

В поселке Селекционный Льговского района мужчина подорвался на мине. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Как он уточнил в Telegram-канале, пострадавший тракторист работал в поле и наехал на мину. Его с осколочным ранением правого плеча доставили в больницу.

В приграничных районах Курской области регулярно находят заминированные участки земли, оставленные ВСУ при вторжения в регион. По состоянию на конец июля саперам удалось разминировать 69,5 тыс. га территорий. В курском приграничье очищены 56 населенных пунктов. По словам господина Хинштейна, работа по разминированию продолжается.