На строительство нового бассейна Рыбинску нужно не менее 1,4 млрд рублей

В Рыбинске на строительство нового бассейна требуется не менее 1,4 млрд руб. Об этом сообщает издание «Рыбинские известия».

«У нас есть проектное решение, выбрано место под строительство — Пузырево поле. Ждем доведения финансирования из федерального бюджета. Средства за Рыбинском закреплены на 2027-2028 год. Будем стараться получить их раньше»,— сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале.

Два года назад господин Рудаков сообщал о планах по реконструкции действующего бассейна «Темп». Тогда на работы требовалось 500 млн руб. Сейчас, по словам главы города, «по "Темпу" есть некоторое отставание в части ремонта, но в существующих реалиях дешевле построить новый бассейн».

Алла Чижова