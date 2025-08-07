Минобороны заплатит 10 лет спустя

Министерство обороны России заплатит 2 млн руб. матери Рустама Шайхуллина — срочника, погибшего в 2015 году при обрушении казармы в Омске, и 1 млн руб. — его брату. Соответствующее решение Салаватского межрайонного суда Башкирии оставлено без изменений апелляционной инстанцией. В сентябре прошлого года 2 млн руб. компенсации морального вреда взыскал с военного ведомства отец военнослужащего.

Министерство обороны не смогло добиться отмены решения о компенсации морального вреда за гибель срочника Рустама Шайхуллина при обрушении казармы в Омске 12 июля 2015 года.

Как сообщал «Ъ», построенная с дефектами в 1970 году казарма была признана аварийной. Собственник здания — Министерство обороны — в 2012 году заключил с подразделением Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России) контракт на капитальный ремонт военного городка, в котором она располагалась. Генподрядчик подписал договор субподряда с ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства», а тот в свою очередь — аналогичный контракт с ООО «Ремэксстрой».

Как было установлено в судах, капремонт в казарме провели без разработки проектной документации. Кроме этого, отсутствовал надлежащий строительный и эксплуатационный контроль. В декабре 2013 года работы завершились — руководство части приняло решение заселить в здание военнослужащих.

12 июля 2015 года, на следующий день после принятия срочниками присяги, несущие конструкции казармы обрушились. Под завалами погибли 24 человека (пять из них были жителями Башкирии), десять военнослужащих стали инвалидами. Рустам Шайхуллин скончался под обрушившимися конструкциями казармы от травм и тяжелого травматического шока.

Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали должностные лица войсковой части, технического заказчика ремонта (Управление заказчика капстроительства Минобороны), подрядчика и субподрядчика. Летом 2022 года они получили от пяти лет условно до десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Трое фигурантов, включая экс-командира центра ВДВ полковника Олега Пономарева, избежали наказания в связи с истечением срока давности.

Год назад Салаватский межрайонный суд частично удовлетворил иск Ильзиры Шарафутдиновой — матери курсанта омского 242-го учебного центра ВДВ Раниса Алтынбаева, также погибшего под завалами. Она просила обязать Минобороны выплатить 50 млн руб. компенсации за смерть сына. Суд снизил сумму до 2 млн руб. Миноброны пыталось отменить решение, однако Верховный суд Башкирии не нашел для этого оснований. Тогда же был удовлетворен аналогичный иск отца Рустама Шайхуллина, взыскивавшего с Минобороны 50 млн руб. за гибель сына. Салаватский межрайонный суд уменьшил сумму компенсации до 2 млн руб. Рассмотревший апелляционную жалобу ответчика Верховный суд Башкирии оставил решение без изменения.

В октябре 2024 года иск о взыскании компенсации морального вреда подали Лариса Шайхуллина и ее несовершеннолетний сын — родной брат погибшего срочника. В апреле этого года Салаватский межрайонный суд частично удовлетворил иск Ларисы Шайхуллиной и ее несовершеннолетнего сына, взыскивавших с военного ведомства по 2 млн руб. Ответчик вновь остался недоволен решением и попытался его отменить в Верховном суде Башкирии.

Министерство посчитало решение необоснованным, указывая на отсутствие доказательств причинения им смерти военнослужащему. Также в Минобороны заявили, что компенсация морального вреда входит в состав предоставленных семье страховой выплаты и единовременного пособия. Помимо этого военное ведомство настаивало на том, что компенсировать моральный вред должен был Спецстрой России.

Верховный суд Башкирии эти доводы опроверг, отметив, что ответственность за безопасную службу срочника лежала на ответчике. Кроме того, апелляционная инстанция указала на законность требований о компенсации вреда.

Получить комментарий госпожи Шайхуллиной вчера не удалось.

«Позиция суда представляется обоснованной. Доводы ответчика получили надлежащую оценку. Государство, выступающее собственником объекта и заказчиком работ, несет ответственность за безопасность казармы, в которой размещались военнослужащие. При этом размер компенсации определен с учетом характера утраты, близости отношений и степени нравственных страданий и соответствует правовым позициями Верховного суда России», — отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Наталья Балыкова