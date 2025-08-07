В Сочи группу нудистов оштрафовали за купание голыми

Одиннадцать отдыхающих в Лазаревском районе Сочи признаны виновными в мелком хулиганстве за купание голыми в море. Они оштрафованы на 1 тыс. руб. каждый, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Инцидент произошел утром 6 августа на пляже в поселке Вардане. Шесть мужчин и пять женщин зашли в море без одежды; перед этим они стояли на берегу и махали руками проходящему пассажирскому поезду. Рядом с нудистами находились граждане в обычной пляжной одежде. Видеозапись, сделанная на пляже, была опубликована в местных пабликах.

Полиция установила участников заплыва и передала материалы об административном правонарушении в суд, который пришел к выводу, что нудисты «продемонстрировали явное неуважение к обществу и его моральным ценностям».

Анна Перова, Краснодар