В пробке перед Крымским мостом водителям раздали более 3,5 тыс. бутылок воды

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани волонтеры раздали водителям свыше 3,5 тыс. полулитровых бутылок питьевой воды. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Две специальные точки для выдачи воды были организованы вдоль трассы. Помимо этого, вдоль дороги установили 11 биотуалетов, чтобы обеспечить комфорт ожидающим в очереди автомобилистам.

Сегодня движение по Крымскому мосту перекрывали дважды, из-за чего к 10:00 мск образовалась очередь почти из 3,5 тыс. автомобилей. К 16:00 в ожидании проезда находились около 2,8 тыс. машин.

Водителей призывают не использовать мобильные телефоны и воздержаться от съемки Крымского моста. Это особенно актуально во время остановки движения и при объявлении сигнала тревоги.