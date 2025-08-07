Умер итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин

Итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин умер 6 августа в возрасте 94 лет. Об этом сообщила Corriere della Sera его дочь. Он работал преимущественно в жанре фоторепортажа с социальной проблематикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Беренго Гардин

Фото: Domenico Stinellis / AP Джанни Беренго Гардин

Фото: Domenico Stinellis / AP

Фотограф родился в итальянской коммуне Санта-Маргерита-Лигуре в 1930 году. Карьеру начал в 1965 году в Милане. Джанни Беренго Гардин снимал в том числе архитектуру и сцены из жизни общества. Сотрудничал с Time, Le Figaro, Stern, Il Mondo, Epoca и другими изданиями. Был удостоен премии World Press Photo.

Джанни Беренго Гардин опубликовал около 260 фотоальбомов и организовал более 360 выставок в Италии и за рубежом. Среди его клиентов — Fiat, IBM, Olivetti, Alfa Romeo и другие компании. Его работы были выставлены в нью-йоркском Музее современного искусства, Елисейском музее фотографии в Лозанне, галереях Франции, Италии и других. Фотограф предпочитал снимать пленочные черно-белые изображения на широкоугольные объективы.