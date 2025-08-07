Фигурантку дела о подготовке теракта против ФСБ в Мелитополе посадили на 18 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии общего режима жительницу Запорожья Дарью Кулик. Она готовила теракт в здании управления ФСБ в Мелитополе по указу украинских спецслужб. Осужденной также назначили штраф на 600 тыс. руб., сообщило ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Женщину признали виновной в участии в террористическом сообществе, подготовке к теракту, госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Суд установил, что с фигуранткой в 2023 году связался пользователь, представившийся сотрудником СБУ. Он предложил ей собирать информацию о размещении бойцов ВС РФ в Мелитополе.

После этого госпожа Кулик подписала расписку о сотрудничестве. В августе того же года она фотографировала здание УФСБ и присылала снимки куратору. Затем фигурантка купила компоненты для изготовления коктейлей Молотова и создала тайник. Кроме того, женщина готовилась к передаче оружия другим террористам.

По версии правоохранителей, Дарья Кулик занималась противоправной деятельностью с июля 2023 года. В сентябре в том же году ее задержали в ходе спецоперации правоохранителей.

Никита Черненко