В Белом доме назвали условие встречи Трампа и Путина
NYP: Трамп встретится с Путиным при условии его переговоров с Зеленским
Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если тот встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает The New York Post.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским»,— сказал изданию представитель Белого дома. «Место встречи пока не определено»,— добавил он.
Сегодня Владимир Путин сказал, что не против встретиться с Владимиром Зеленским, но для этого нужны определенные условия. По словам президента, для создания таких условий, «к сожалению, пока еще далеко».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле сейчас сконцентрированы на подготовке саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, а трехсторонняя встреча на повестке не стоит. По словам господина Ушакова, президенты могут встретиться на следующей неделе, 11-17 августа. Владимир Путин говорил, что подходящим местом для встречи могли бы стать ОАЭ.