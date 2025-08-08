На российских и зарубежных курортах стало дешевле отдыхать

Поездки на некоторые курорты в этом году стали дешевле по сравнению с 2024 годом, сообщили «Ъ» в «Яндекс Путешествиях». Стоимость проживания в отелях и апартаментах снизилась как за рубежом — в Европе и в Азии,— так и в России.

Дешевле всего стало в Германии — там цены за год упали на 31,3%. Одна ночь в городах ФРГ в среднем обойдется в 15,3 тыс. руб. В Китае цены в среднем снизились на 28,3%, проживание обойдется в 8,8 тыс. руб. В Испании цены снизились на 21,9%, средняя стоимость одной ночи — 15 тыс. руб. Подешевело также в Греции и Германии — на 21% (до 10,5 тыс. руб.) и на 20,3% (до 15,5 тыс. руб.) соответственно, сообщают в компании.

В России цены снизились не так значительно. Сильнее всего цены упали в Уфе — снять на ночь номер в отеле или в апартаменте в «бархатный период» там обойдется в 5,9 тыс. руб. (-15,9% по сравнению с прошлым годом). На втором месте — со снижением в 8,9% — находится Новороссийск, там цена за ночь упала до отметки в 6 тыс. руб. На третьем месте — Дербент, там цены снизились на 6,6%, средняя стоимость одной ночи — 6,1 тыс. руб. За ним идет Териберка (Мурманская область), где цены упали 5,8%, а средняя стоимость одной ночи — 11,5 тыс. руб. Замыкает этот список Тула. Провести в отеле (или в апартаментах) одну ночь в городе стало дешевле на 3,6%. В среднем ночь там стоит около 6,7 тыс руб.

