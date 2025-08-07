Четкие действия пожарных предотвратили трагедию в Димитровграде

В адрес начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области Михаила Осокина поступило благодарственное письмо от жительницы Димитровграда Елены Гончаровой. В письме она выразила благодарность сотрудникам местной 5 пожарно-спасательной части и лично начальнику караула Салавату Гильметдинову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вызов на пульт пожарной охраны поступил 27 июля в 11:10. Через считанные минуты на улицу Мориса Тореза прибыл дежурный караул 5 ПСЧ. Из подъезда шел дым.

Огнеборцы оперативно эвакуировали 15 жильцов, из них четверо, в том числе ребенок, спасены с применением спасустройств.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание с последующим горением электрического кабеля на площади 10 квадратных метров в подъезде между 3 и 4 этажами.

«Четкие действия, грамотные указания, слаженность коллектива не допустили паники среди жильцов»,— заявила госпожа Гончарова.

Алексей Алексеев