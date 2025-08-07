Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нарисовал себе срок

Против председателя Союза художников Татарстана возбудили уголовное дело за ДТП

Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя правления Союза художников Республики Татарстан Альберта Шиабиева, который 5 августа сбил троих детей на пешеходном переходе в Казани и скрылся с места происшествия. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Мировой суд также лишил его водительских прав на 18 месяцев. После задержания художник заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее Альберт Шиабиев неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по статье о вождении в нетрезвом виде.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали дети, сообщило ведомство. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Руслану Султанову доложить о ходе расследования дела.

Источник «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах сообщил, что за рулем фургона, сбившего трех подростков, находился председатель правления Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев.

Альберт Шиабиев

Альберт Шиабиев родился 19 марта 1970 года в Казани. Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «холодильно-компрессорные машины и холодильные установки» (1992), Казанский техникум народных художественных промыслов (2013) и Чувашский государственный педагогический университет. Член Союза художников Республики Татарстан с 1996 года.

С 2013 года — заместитель председателя Союза художников Республики Татарстан, с 2018 года — исполняющий обязанности председателя, с 2020 года — председатель правления Союза художников Республики Татарстан.

Авария произошла в Казани вечером 5 августа. По данным МВД по Республике Татарстан, водитель, управляя автомобилем Ford Transit, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов 2010–2012 годов рождения. Пострадали две девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Двое детей были госпитализированы, одного отпустили после оказания медицинской помощи. Отмечалось, что происшествие произошло на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью. В пресс-службе Минздрава Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль Ford Transit был обнаружен на улице Лесозаводская, а сам Шиабиев задержан 6 августа по месту жительства в Приволжском районе Казани. При задержании мужчина рассказал, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Его направили на медицинское освидетельствование.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении художника составлены административные материалы по четырем статьям КоАП РФ: непредоставление преимущества пешеходу (ст. 12.18), оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27), управление транспортным средством без документов на право управления (ч. 2 ст. 12.3) и отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37). Кроме того, мировой судья Кировского судебного района Казани лишил Шиабиева права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

В Министерстве культуры Республики Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что ведомство «глубоко обеспокоено сложившейся ситуацией и выражает искренние соболезнования семьям пострадавших детей». В пресс-службе отметили, что сотрудничество министерства с Региональной общественной организацией «Союз художников Республики Татарстан» было прекращено в 2022 году. В настоящее время основное взаимодействие осуществляется с Региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Республике Татарстан, которое возглавляет Рабис Саляхов.

Это далеко не первое нарушение ПДД в послужном списке Альберта Шиабиева. Как следует из картотеки мировых судов Татарстана, в апреле 2019 года в отношении него уже составляли аналогичный протокол за оставление места ДТП по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, по которому назначили административное наказание.

Спустя два года, в мае 2021 года, Шиабиева привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мировой суд также назначил ему административное наказание. Примерно в это же время мировой суд наказал его за нарушение сроков представления налоговой декларации по статье 15.5 КоАП РФ.

В 2022 году у Шиабиева, как следует из картотеки мировых судов, возникли серьезные финансовые трудности. Кредитные организации взыскивали с председателя союза художников долги по займам, коллекторские компании обращались в суд за получением судебных приказов для принудительного взыскания задолженности. Точные суммы долгов в судебных постановлениях не раскрывались.

В 2024 году Шиабиева дважды наказывали за нарушения по статье 15.6 КоАП РФ (непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) — в сентябре и декабре. Аналогичное нарушение было зафиксировано и в начале 2025 года: в феврале мировой суд вынес очередное постановление о назначении административного наказания по той же статье.

Анар Зейналов