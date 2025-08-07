В Волгоградской области возбудили дело о невыплате семи работникам 5 млн рублей

В Волгоградской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении руководителя ООО «Ра-М-Ха». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства прокуратура Среднеахтубинского района выяснила, что с декабря 2023 года по июль 2024 года фигурант не выплатил семи сотрудникам свыше 5 млн руб. зарплаты. Причем организация не сталкивалась с финансовыми трудностями.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Прокуратура района поставила на контроль расследование уголовного дела.

ООО «Ра-М-Ха» зарегистрировано в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и работает в области компьютерных технологий, консультативной деятельности с апреля 2021 года. Гендиректором является Денис Запевалин. В 2024 году выручка компании составила 13,3 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. За время работы организация стала участником семи арбитражных дел, в судах общей юрисдикции зафиксировано три трудовых спора — ООО «Ра-М-Ха» выступало ответчиком.

Павел Фролов