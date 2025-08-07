Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в драке

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в Косулино Белоярского района. Как сообщили СУ СК России по Свердловской области, 6 августа поступило сообщение, что в районе села Косулино произошел конфликт между подростками. Один из них в результате драки скончался на месте происшествия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В качестве подозреваемого выступает 15-летний юноша. Сейчас следователи допрашивают свидетелей.

По данным портала Е1, подростки дружили. Подозреваемый занимался карате и попал погибшему в солнечное сплетение. «Я не выхожу из дома. Боюсь. Последствия могут случиться. Мы дружили с самого детства, я не хотел, чтобы так получилось. До сих пор не отошел от шока, до трех часов ночи не мог уснуть. Я не знал, что так выйдет»,— передает слова подозреваемого издание.

Алексей Буров