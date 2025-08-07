Акции Duolingo взлетели в цене на фоне рекордной квартальной прибыли

Котировки акций Duolingo на NASDAQ взлетели на 33% после публикации финансовой отчетности сервиса обучения иностранным языкам.

Количество ежедневных активных пользователей сервиса выросло на 40% по сравнению с прошлым годом — до 48 млн человек, а платных подписчиков — на 37%. Благодаря этому выручка компании по итогам второго квартала выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила $252,3 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что этот показатель составит $240,7 млрд.

Чистая прибыль достигла $44,8 млрд, что не только почти вдвое превышает показатель второго квартала 2024 года, но и лучший квартальный результат в истории Duolingo.

За последние месяцы компания начала активно внедрять в свой сервис инструменты на базе искусственного интеллекта. Например, платные подписчики могут практиковать свою речь в формате видеозвонков с языковой моделью. Кроме того, сервис начал выходить за рамки обучения только иностранным языкам. В нем уже появился курс игры в шахматы, а накануне Duolingo объявила о покупке стартапа NextBeat, который разрабатывает приложения для обучения музыке в игровой манере.

Кирилл Сарханянц