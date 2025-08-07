Легковое авто попало под удар БПЛА в Белгородской области, ранены двое человек

В Шебекинском округе Белгородской области от удара БПЛА пострадала супружеская пара. У пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. О произошедшем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник был нацелен на легковой автомобиль, заявил глава области. Атака произошла на участке дороги между селами Сурково и Беляка. Не уточняется, находились ли супруги внутри машины в момент удара. Раненых доставили в больницу Шебекина бойцы самообороны, уточнил господин Гладков.