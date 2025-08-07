Силовики проводят проверки обстоятельств травмирования детей в квеструме

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверки информации о том, что в Перми при прохождении квеста травмы получили две девочки одиннадцати и четырнадцати лет. Их мать утверждает, что их нанесли сотрудники квеструма, таков был один из сценариев прохождения квеста, но выбрать его могли только совершеннолетние участники. В результате у одной из пострадавших была диагностирована травма шейного отдела позвоночника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Действиям ответственных лиц намерена дать и прокуратура.