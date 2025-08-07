В Нижнем Новгороде нашли тело бывшей участницы «Дом-2» Полины Малининой

В квартире одного из домов Нижнего Новгорода утром 6 августа было обнаружено тело бывшей участницы шоу «Дом-2» Полины Малининой. Девушке было 24 года. По предварительным данным, причиной смерти стало «отравление неизвестным веществом», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Малинина

Фото: @polisha_malinina Полина Малинина

Фото: @polisha_malinina

Полина Малинина родилась в Нижнем Новгороде. В июне 2021 года она прошла кастинг на шоу «Дом-2». После завершения съемок вернулась в родной город, где возглавила филиал модельного агентства «Mary Way». В 2023 году региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве, а в отношении госпожи Малининой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, руководство «Mary Way» предлагало клиентам пройти курсы за 50-200 тыс. руб., а те, у кого не находилось нужной суммы, направляли в ближайший банк, где им оформляли кредиты. Агентство работает в 10 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде потерпевшими по делу проходят как минимум 80 человек, в девяти субъектах РФ — более 300.