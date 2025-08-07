В Ставропольском крае с экс-руководителей агрофирмы взыскивают 50 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Агро-Альянс» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием привлечь бывших руководителей к субсидиарной ответственности на сумму почти 50 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из документов, 6 августа 2025 года управляющий Евгения Броварец подала иск о взыскании с Натальи Волченко и Романа Кобылина 49,9 млн руб. Оба ответчика являлись учредителями и руководителями предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арго-Альянс» зарегистрировано в 2017 году в Ставропольском крае (г. Благодарный). Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредитель — Роман Кобылин. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2022 год составила 382 тыс руб., убыток — 146 тыс. руб.

ООО «Агро-Альянс» признали банкротом в ноябре 2024 года по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В апреле 2025 года суд перевел дело на обычную процедуру конкурсного производства. Инициатором банкротства предприятия выступил Дмитрий Михайлюк. Основанием для обращения в суд послужило наличие у ООО «Агро-Альянс» перед заявителем задолженности в размере 11 млн руб.

Тат Гаспарян