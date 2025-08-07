Долг под вопросом

Компания бывшей совладелицы агрохолдинга «Ариант» Елены Кретовой «Консультанты Урала» обжаловала решение о взыскании 430 млн руб. в пользу национализированной агрофирмы «Южная». В сентябре апелляционная инстанция приступит к рассмотрению дела. Спор связан с договором займа, заключенным сторонами в 2021 году. «Консультанты Урала» настаивают на том, что сделка была «притворной» и не предполагала возврата денег, так как компании были аффилированными. Ранее Арбитражный суд региона взыскал с организации Елены Кретовой еще 310,1 млн руб. в пользу двух национализированных компаний агрохолдинга «Ариант».



Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд на этой неделе принял к производству жалобу ООО «Консультанты Урала» (принадлежит Елене Кретовой, дочери бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова) по спору о взыскании почти 430 млн руб. в пользу национализированного ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край). Заседание назначено на 29 сентября. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Компания Елены Кретовой пытается оспорить решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 мая этого года. Первая инстанция удовлетворила требование агрофирмы «Южная» о взыскании с «Консультантов Урала» задолженности по договору займа в размере 354,6 млн руб., а также проценты за пользование деньгами — 69,3 млн руб., за нарушение денежного обязательства — 3 млн руб., а также расходы по госпошлине — 2,6 млн руб.

Спорный договор компании заключили 16 ноября 2021 года. В рамках соглашения агрофирма предоставила «Консультантам Урала» займы на общую сумму 560,6 млн руб. Компания должна была вернуть деньги с процентами не позднее 16 ноября 2024 года, однако сделала это лишь частично, выплатив 206 млн руб. Согласно материалам дела, ответчик настаивал, что договор являлся «притворной сделкой, прикрывающей вклад агрофирмы» в докапитализацию компании, и не предполагал возврата денег.

«На дату заключения договора его подписанты являлись взаимозависимыми, аффилированными лицами, входящими в один холдинг, подконтрольный Елене Кретовой и ее супругу Александру Кретову»,— говорится в материалах дела.

В суде представители ответчика указывали, что «Консультанты Урала» фактически не получали дохода от своей деятельности, а владелица компании вообще не давала согласие на сделку. Кроме того, ответчик заявил, что поступавшие ему средства расходовались на содержание объектов недвижимости АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Агрофирма «Южная» при перечислении средств заранее знала, что компания не сможет вернуть задолженность, а сама сделка является нетипичной для виноградного производства, указывал ответчик.

Суд первой инстанции посчитал, что «Консультанты Урала» не представили достаточных доказательств своей позиции и отклонил все доводы ответчика.

С февраля 2024 года Елена Кретова добивалась признания недействительным договора займа между агрофирмой и «Консультантами Урала». Но арбитражный суд региона и апелляционная инстанция отказали ей в удовлетворении иска.

В июле этого года суд также удовлетворил еще два иска к «Консультантам Урала» от ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» о взыскании задолженностей по договорам займа. С компании Елены Кретовой взыскали 297 млн и 13,1 млн руб. соответственно. На второе решение «Консультанты Урала» подали жалобу, но ее пока не приняли к производству.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей экс-владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Среди ответчиков по делу были Елена Кретова и ее супруг Александр Кретов. В счет указанной суммы в доход государства были обращены акции ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).

